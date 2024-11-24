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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية لمحمد شحاتة على هامش مران الزمالك

محمد شحاته
محمد شحاته
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أدى محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان شحاتة تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب الأول أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

ويسعى الجهاز الطبي لفريق الزمالك لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.
 

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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