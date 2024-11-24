المصرف المتحد يخصص صندوقا لتثبيت سعر السهم يغطي 100% من الطرح العام

أعلن المصرف المتحد عن تخصيص صندوق لتثبيت سعر السهم يغطي 100% من الطرح العام، لحماية المستثمرين في حالة حدوث تقلبات سعرية بعد الطرح.

وأوضح أن الطرح مدعوم بصندوق استقرار يحافظ على استقرار السعر بعد التداول، مشيرة إلى أن تحديثات السعر النهائي للطرح الخاص يوم 27 نوفمبر.



كانت البورصة المصرية قد أعلنت فتح باب تلقي طلبات الإكتتاب في أسهم الطرح الخاص للمصرف المتحد ولمدة 5 أيام حتى 25 نوفمبر الجاري.

وذكرت انه سيتم فتح باب تلقي طلبات الإكتتاب للطرح العام للجمهور إعتبارا من يوم 27 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل.

وكان المصرف المتحد قد أعلن عن طرح 330 مليون سهم بنسبة 30 % من أسهم رأسمال الشركة المصدرة (قابله للزيادة ) بسعر حده الأقصى 15.60 جنيه للسهم على شريحتين (عام و خاص) الشريحة الأولى (الطرح الخاص ) بعدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 28.5 % من اجمالى أسهم البنك المصدرة.

وقال البنك إن الشريحة الثانية التي تمثل الطرح العام تبلغ 16.5 مليون سهمتمثل نسبة 5 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من إجمالي أسهم البنك المصدرة