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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين استعدادا لمواجهة بطل موزمبيق

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري بالأمس في مسابقة الدوري تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في كأس الكونفدرالية الأفريقية. 
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد مباراة المصري التي أقيمت أمس السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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