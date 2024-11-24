مصرع شخصين باختناق وإصابة 3 أشخاص آخرين في حريق مصنع بالقناطر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين باختناق إثر حريق نشب بمصنع للورق بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، بورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع ورق بالقناطر الخيرية على مساحة 200 متر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وجارِ السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن ووفاة اثنان اخرين.

