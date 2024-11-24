أشرف داري يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل في الأهلي

بدأ المدافع المغربي أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة في الكاحل.

وخاض أشرف دارى تدريبات منفردة بالكرة، ضمن برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة إلى التدريبات ‏الجماعية، خلال الفترة المقبلة.

ويعاني المدافع الدولي المغربي أشرف داري من إصابة قوية في الكاحل تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي خلال تواجده في معسكر منتخب المغرب، وتسببت في غيابه واستبعاده من مباريات الأهلي طوال الفترة الماضية.

الظهور الأول للمغربي أشرف داري مع الأهلي

أكد المغربي أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فوز الفريق على العين ‏الإماراتي وتوج بكأس القارات الثلاث عن جدارة، بعدما قدم الفريق مباراة قوية اليوم، ‏ونجح في تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد في بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏

وأضاف داري: الأهلي فريق كبير ببطولاته وجماهيره التي كانت حاضرة بقوة في استاد ‏القاهرة لمساندة ودعم اللاعبين والاحتفال معنا بالفوز بكأس جديدة، والتأهل إلى نصف ‏نهائي كأس إنتركونتيننتال.‏

وعبر داري عن سعادته بالمشاركة الأولى له مع الأهلي هذا الموسم، بعدما شارك في ‏الشوط الثاني من مباراة العين، لافتًا إلى أن وجوده اليوم أمر يسعده على المستوى ‏الشخصي ويدفعه لبذل المزيد من الجهد، للمشاركة مع الأهلي والتتويج بالمزيد من ‏البطولات.‏

وأكد مدافع الأهلي أنه فخور بدعم الجماهير ومساندتهم له منذ إعلان التعاقد معه، وأنه ‏يأمل في كتابة تاريخ مع الأهلي والفوز بجميع البطولات مع الفريق.‏

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تلقى مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في الساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري يوم 26 نوفمبر الجاري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الجولة الأولى.. الأهلي ضد ستاد أبيدجان في القاهرة 6 مساء الثلاثاء المقبل

الجولة الثانية.. أورلاندو بايرتس ضد الأهلي في جنوب إفريقيا يومي 6-8 ديسمبر 2024.

الجولة الثالثة.. الأهلي ضد شباب بلوزداد في القاهرة يومي 13-15 ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة.. شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجزائر يومي 3-5 يناير 2025.

الجولة الخامسة.. استاد أبيدجان ضد الأهلي في كوت ديفوار يومي 10-12 يناير 2025.

الجولة السادسة.. الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في القاهرة يومي 17-19 يناير 2025.