أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الأنحاء.

كما يشهد غدا الاثنين، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ، وامطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى وتمتد خفيفة الى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغرى 14 درجة .