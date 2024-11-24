عمر كمال عبد الواحد يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان

شارك عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الأهلي، بشكل طبيعي، اليوم الأحد استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري، في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وغاب عمر كمال عبد الواحد، عن مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري بسبب إصابته بنزلة برد شديدة.

تدريبات الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب مباراة الاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم، قبل الانتقال إلى بقية فقرات المران التي شملت جوانب خططية متنوعة، في إطار ‏الاستعداد للمباراة المرتقبة.‏

موعد مباراة الأهلي واستاد ابيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تلقى مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في الساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري يوم 26 نوفمبر الجاري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.