جاكلين عازر تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون للأثاث بالبحيرة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لافتتاح "معرض أوكازيون دمياط للأثاث"، الذي يُقام بنادي ألعاب دمنهور.

ورحبت الدكتورة جاكلين عازر، بمحافظ دمياط على أرض المحافظة، معربة عن سعادتها بالتعاون المثمر مع محافظة دمياط.

وأكدت محافظ البحيرة، أن إقامة هذا المعرض يعد خطوة هامة نحو تعزيز صناعة الأثاث المحلي وتشجيع التبادل التجاري بين المحافظات ودعم المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى انه سيتم توفير كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لنجاح المعرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدةً على استمرار العمل المشترك بين المحافظتين لدعم القطاع الصناعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر ان المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بدمياط، يشارك به عدد كبير من مصانع وشركات الأثاث الرائدة بمحافظة دمياط، والتي تقدم منتجات متنوعة تلبي جميع الأذواق بأسعار تنافسية، بما يعزز حركة البيع والشراء ويدعم الصناعات المحلية.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظي البحيرة ودمياط.

