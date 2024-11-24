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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المتهم بقتل جارته وتقطيعها ينكر ارتكاب الجريمة أمام جنايات القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيعها ووضعها في الثلاجة لعدة أيام في السلام .

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام و أنكر المتهم أمام المحكمة ارتكابه للجريمة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة النهضة، بإبلاغ عامل نظافة بالعثور على قدم بشرية ملقاة للكلاب بجوار صندوق قمامة.
وتوصلت التحريات إلى أن القدم لسيدة مبلغ باختفائها، وأن أحد الأشخاص حرر محضر بتغيب شقيقته عن شقتها منذ عدة أيام، وأنها منفصلة عن زوجها وتقيم برفقة ابنتها الطفلة داخل الشقة.

وتبين أن جارها ورا إرتكاب الواقعة  وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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