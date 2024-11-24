تفاصيل جلسة محمد رمضان مع محمود كهربا في تدريبات الأهلي

عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق على هامش مران الأهلي الصباحي بملعب “التتش” استعدادا لبداية المشوار في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعلمت “البوابة” أن محمد رمضان تحدث مع “كهربا” وطلب منه التركيز في الفترة المقبلة بعدما عاد اللاعب للمشاركة اساسيا في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وطلب المدير الرياضي مع اللاعب بذل مزيد من الجهد والتركيز في الملعب فقط وأن الجهاز الفني والجميع في النادي لديهم ثقة في عودة “كهربا” لمستواه.

تدريبات الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب مباراة الاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم، قبل الانتقال إلى بقية فقرات المران التي شملت جوانب خططية متنوعة، في إطار ‏الاستعداد للمباراة المرتقبة.‏