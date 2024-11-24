القوات الروسية تكبد أوكرانيا خسائر جسيمة بمحور كورسك وكييف تسقط 73 مسيرة روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/ أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.



وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطقوكروجلنكوي، دارينو، ليبيديفكا، ليونيدوفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، وسفيردليكوفو وبليخوفو وستارايا سوروتشينا، وأصابت الضربات العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية أفراد ومعدات العدو في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

كما نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي، وأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 260 عسكريا، وتم تدمير دبابة وعربة قتالية مدرعة وخمس عربات.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت بنجاح 50 من أصل 73 طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية أخر 24 ساعة.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن هناك 19 طائرة بدون طيار إضافية اختفت من الرادار على الأرجح بسبب التدابير المضادة الإلكترونية، مضيفة أنه في الساعات الأولى من اليوم، شنت القوات الروسية هجومًا باستخدام طائرات بدون طيار من طراز شاهد ومركبات جوية بدون طيار مجهولة الهوية من منطقتي أوريول وبريانسك.

وتابع البيان أن القوات الأوكرانية تمكنت في الإجمالي من اكتشاف وتتبع 73 طائرة بدون طيار للروس بفضل جهود قوات الدفاع الجوي الأوكرانية في حين شاركت الطائرات ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات وقوات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية وقوات الدفاع شاركت جميعها في صد هجوم الطائرات بدون طيار واسع النطاق.

