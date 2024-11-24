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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة استاد ابيدجان في دوري أبطال أفريقيا

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب مباراة الاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم، قبل الانتقال إلى بقية فقرات المران التي شملت جوانب خططية متنوعة، في إطار ‏الاستعداد للمباراة المرتقبة.‏

النادي الاهلي ملعب مختار التتش مباراة الاتحاد السكندري الدوري الممتا استاد أبيدجان الإيفواري دوري أبطال أفريقيا