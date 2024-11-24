تدريبات بدنية.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة استاد ابيدجان في دوري أبطال أفريقيا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب مباراة الاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم، قبل الانتقال إلى بقية فقرات المران التي شملت جوانب خططية متنوعة، في إطار ‏الاستعداد للمباراة المرتقبة.‏