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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: استهداف الاحتلال مركزا للجيش اللبناني رسالة برفض التوصل لوقف إطلاق النار

ميقاتي
ميقاتي
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 اعتبر رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الأحد/ بشكل مباشر مركزا للجيش في الجنوب وسقوط شهداء وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل لوقف النار وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.


وأكد ميقاتي - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - أن هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان.
ودعا ميقاتي دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد.

ميقاتي استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركزا للجيش في الجنوب