الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل فياريال لمواجهة أوساسونا

أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أوساسونا، وذلك بعد قليل على ملعب "آل سادرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فياريال، كالتالى:

حراسة المرمى: دييجو كوندي.

خط الدفاع: باو نافارو، راؤول ألبيول، لوغان كوستا، سيرجي كاردونا.

خط الوسط: سانتي كوميسانيا، دانيال باريخو، رامون تيراتس، أليخاندرو باينا رودريجيز.

خط الهجوم: يريمي بينو، ثيرنو باري.

يحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يقع فريق أوساسونا فى المركز السابع برصيد 21 نقطة، من ترتيب الليجا.