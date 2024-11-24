دورة لتدريب مسئولي أمن المدارس على إطفاء الحرائق بشركة السويس للبترول

شهدت مدرسة الاطفاء والانقاذ بمركز تدريب شركة السويس للبترول،اليوم الاحد، فاعليات دورة تدريبية مكثفة لمسئولي أمن مدارس .

جاء التدريب ضمن فاعليات المشاركة المجتمعية التي بدأتها الشركة تنفيذاً لتعليما المهندس كريم بدوي وزير البترول وتوجيهات الكيميائي هشام فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة ، وكذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مسئولي الأمن بالمدارس والاهتمام بالمستوى التدريبي لهم .

حيث افتتح ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس والدكتور مدحت حسين مدير عام الموارد البشرية بالشركة أولي فاعليات الدورة ، وبحضور الدكتور محمد عماره مدير عام الإطفاء والبيئة بالشركة والسيد المهندس طارق فراج مدير عام الهندسة المدنية بالشركة والتي تستهدف مسئولي أمن المدارس بمختلف نوعياتها الرسمية والخاصة.

حيث جاء التدريب بتنسيق مشترك وتعاون بين إدارتي الأمن والتدريب متناولاً أهم الأساسيات للاطفاء والانقاذ التي يحتاج إليها مسئول أمن المدرسة في حال الطوارئ لاقدر الله والتي من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والمنشآت.

ومن ناحية أخرى فقد كرم الأستاذ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس السادة قيادات الشركة بدروع معرباً عن شكره الشديد لما قدمته الشركة من مشاركات مجتمعيه تصب في مصلحة الوطن وتحفظ بها أرواح أبنائنا وكذلك المال العام للدولة في صورة تدريبات مكثفة ومتميزة.

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