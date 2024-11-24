خالد جلال: التحدى الليبى يمتلك عناصر مميزة.. وجاهزون لضربة البداية في الدوري

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي التحدي الليبي، قدرة فريقه على تقديم أداء مميز في بطولة الدوري الليبي الممتاز التي تنطلق خلال الأيام المقبلة بعد خوض فترة الإعداد بشكل جيد وتجهيز اللاعبين بأفضل طريقة فنيا وتكتيكيا لتحقيق أحلام الجماهير.

وقال خالد جلال في تصريحات صحفية إن مسئولى نادي التحدي الليبي يعملون حاليا على توفير كافة سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد من أجل الوصول لأفضل النتائج وتحقيق احلام الجماهير وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

وأضاف “جلال” أن الفريق خاض فترة إعداد مكثفة لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين قبل انطلاق الموسم وخاض عدد من التجارب الودية الناجحة استطاع خلالها تحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين القدامى والجدد والفوز على فرق كبيرة في ليبيا، ونال الفريق استحسان الجميع.

واختتم خالد جلال تصريحاته قائلا: فريق التحدي سيكون بمثابة الحصان الأسود في البطولة ونحن جاهزون لتقديم الأفضل بفضل دعم مسؤولى الإدارة واللاعبين الذين يعملون بجد واجتهاد كبير.

الاتحاد الليبي يعلن التشكيل الجديد للجنة الحكام

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميا، التشكيل الجديد للجنة الحكام وكلف المجلس المؤقت لإدارة الاتحاد الليبي، محمد فرج الجلالي برئاسة لجنة الحكام، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاء تشكيل لجنة الحكام على النحو التالي: محمد فرج الجلالي رئيسا للجنة الحكام، وخالد سالم عدال نائبا للرئيس، وعضوية كل من: عادل مصباح سويسي، وعمر جمعة عبد السيد، وعمر صالح الكشكري كما كلف الاتحاد الليبي أسامة عبد المنعم الأشهب بمهام مقرر لجنة الحكام.

يأتي ذلك في إطار حزمة من القرارات، أعلن عنها الاتحاد قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز.

وكشف الاتحاد الليبي في قرار سابق، تعديل نظام بطولة الدوري في الموسم الجديد 2024-2025 على أن تقام البطولة بمشاركة 35 فريقا.