محافظ كفر الشيخ يتفقد فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح

تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل "رفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح"، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أن الورشة التدريبية للعاملين بمنظومة التصالح تنظمها المحافظة بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، حيث تعقد خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري، وتستهدف تطوير كفاءات العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية ومهندسي التنظيم والمتغيرات المكانية والأملاك.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين الأداء الإداري وتسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل لأهالينا.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم التدريب على منظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف الاجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح، بالإضافة إلى شرح دورة العمل على الطلب 380 والرد على استفسارات العاملين بالمنظومة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، بالإضافة إلى ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في تطبيق المنظومة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

أشاد المتدربين بالاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لرفع مستوى الأداء وتطوير مهاراتهم في التعامل مع ملفات التصالح، مؤكدين على أن هذه الدورات تسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المنشودة من التصالح بما يحقق أهداف التنمية.

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