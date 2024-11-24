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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. زاراجوزا وانتي بوديمير يقودان أوساسونا لمواجهة فياريال

أوساسونا
أوساسونا
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أعلن فيسنتي مورينو المدير الفنى لفريق أوساسونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل على ملعب "آل سادرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أوساسونا، كالتالى:
حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.
خط الدفاع: خيسوس اريسو، أليخاندرو كاتينا، اينزو بويومو، خوان كروز.
خط الوسط: لوكاس تورو، جون مونكايولا، روبين غارسيا سانتوس، ايمار اوروز.
خط الهجوم: بريان زاراجوزا، انتي بوديمير.
ويحتل فريق أوساسونا المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 24 نقطة فى ترتيب الليجا.

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