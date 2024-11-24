سوهاج تحقق إنجازا طبيا جديدا.. نجاح أول عملية نحت قوام وشفط دهون بالمستشفى العام

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى سوهاج العام في إجراء أول عملية نحت قوام وشفط دهون (Abdominoplasty and Dermolipectomy).

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى.

وأوضح الدكتور دويدار أن الجراحة أجريت بنجاح لسيدة تعاني من ترهلات مرضية أثرت على حالتها الصحية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى المستشفى وتم إجراؤه بمهارة ودقة عالية تحت إشراف الدكتورة دعاء سمير، استشاري جراحة التجميل ورئيس القسم، وبمساعدة فريق طبي متكامل.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور هيكل إلى أن قسم جراحة التجميل يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تم ضم العديد من الكوادر الطبية الشابة والمؤهلة، وتم توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات متميزة في مجالات متنوعة مثل علاج الجروح، وإعادة بناء الأنسجة، وزراعة الجلد، وإصلاح الشفة الأرنبية، وحالات الحروق.

ولفت هيكل، إلى أن القسم يوفر عيادة تجميل تعمل يومي الاثنين والخميس، تقدم خدماتها للمرضى مجانًا، بما في ذلك:

شق الحلق والشفة الأرنبية

شفط الدهون ونحت القوام

الجراحات التعويضية

جراحات اليد والوجه والفكين

حالات الحروق وعلاج آثارها

كما أكد أن القسم يستقبل حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة يوميًا.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تطوير الخدمات الطبية المقدمة في محافظة سوهاج، حيث يساهم في تخفيف العبء على المرضى وتوفير علاج متكامل لهم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الصحة.

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