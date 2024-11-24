أصول البنك المركزي ترتفع لـ6.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق صافي أرباح بقيمة 107.693 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 96.056 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة ملحوظة قدرها 11.637 مليار جنيه.

ووفقًا للقائمة المالية الشهرية للبنك، بلغت إجمالي أصول البنك المركزي نحو 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 6.090 تريليون جنيه في سبتمبر. كما ارتفعت إجمالي الالتزامات إلى 6.050 تريليون جنيه، مقابل 5.940 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

حقوق الملكية ورأس المال

أوضحت القائمة ارتفاع إجمالي حقوق الملكية بالبنك إلى 162.413 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 150.667 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. كما استقر رأسمال البنك المركزي عند 21.600 مليار جنيه.

الاحتياطيات والأصول الذهبية

بلغت قيمة الاحتياطيات لدى البنك 403.147 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أرصدة الذهب إلى 545.310 مليار جنيه، مقارنة بـ 517.147 مليار جنيه في الشهر السابق.

الاستثمارات والمساهمات

كشفت القائمة عن مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بقيمة 26.210 مليار جنيه، بينما بلغت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة نحو 79.099 مليار جنيه.

تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية قوة المركز المالي للبنك المركزي، الذي يواصل تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح وتوسيع قاعدة أصوله، ما يعكس استقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية.