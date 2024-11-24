غدا.. الأقصر تفتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة لمواطنين تقدموا للتقنين

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أنه إعتبارا من غداً الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم سيتم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة أو كلاهما للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم الدفع دفع أذون "السداد فحص أو معاينة أو كلاهما"، حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم إصدار أمر إداري بذلك التنبيه إلى رؤساء المراكز والمدن بشأن ملف التقنين، مشيراً إلى أنه تم موافاة منظومة التقنين بالمحافظة بكشف من كل مركز ومدينة بهذه الملفات خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق ٢٢ و٢٣ و٢٤ نوفمبر الجاري، علما بأنه بعد تلك الفترة وهى ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذة الاراضي وإدراج ملفاتهم ضمن الأراضى المستردة على المنظومة، مع اعتبار الموضوع هام جدا وينفذ بدء من تاريخه.

محافظ الأقصر يعقد اجتماعاً لمتابعة ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

وكان محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعاً اليوم الأحد، تابع خلاله ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة، والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، مؤكداً على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين، مشيرا إلى أن المواطنين الغير جادين في سداد الرسوم المقررة سيتم استرداد الأراضي منهم.

محافظ الأقصر يخفض نسبة مقدم الثمن الخاص بملفات تقنين الأراضي لتصبح ٥٪ بدلاً من ١٥٪

وفي وقت سابق، كان محافظ الأقصر قد أصدر الكتاب الدورى رقم ( 3) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تخفيض نسبة مقدم الثمن الخاص بملفات تقنين الأراضي لتصبح ٥٪ بدلاً من ١٥٪، موضحاً أنه سيتم تحرير عقد مقدم الثمن بنسبة ال ٥٪ للمواطن، مع تعهده بأستكمال نسبة ال ١٥٪ فى مدة أقصاها شهران من تاريخ التعاقد، مناشداً الأهالى بسرعة التواصل مع رؤساء المدن لإنهاء إجراءات التعاقد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتسهيل على المواطنين.