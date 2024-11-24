التموين تعتزم تعزيز قدرات المخابز لضمان توفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين برفقة أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم مخبز شركة مطاحن في طنطا في إطار متابعة جهود الوزارة والمحافظة لتوفير الخبز بجودة عالية وبكميات تلبي احتياجات المواطنين.

يقع المخبز بشارع الجلاء بطنطا، وقد تم إنشاؤه عام 1984، وينتج يوميًا 2120 رغيفًا، ويخدم عددًا كبيرًا من المواطنين في منطقة الجلاء ومنطقة القرشي وغيرها .

كما يضم المخبز معدات حديثة تضمن جودة الإنتاج وتواكب تطلعات الوزارة في تقديم خدمة متميزة للمستهلك.

منتجات المخبز

و تفقد الدكتور شريف فاروق وزير والمحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، معرض منتجات مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

و عرض المخبز مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة التي تلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية.

كما شملت المنتجات الدقيق البلدي استخراج 87.5%، والدقيق الفاخر استخراج 72%، والنخالة الخشنة.

بالإضافة إلى المكرونة بأنواعها القصيرة والطويلة، والدقيق المعبأ بأوزان مختلفة.

كما ضم المعرض تشكيلة واسعة من المخبوزات، منها الخبز البلدي الآلي، والخبز الفينو، وأنواع مختلفة من المخبوزات مثل النواشف الكعك والبسكويت.

والحلويات الشرقية والغربية، وحلوى المولد النبوي، والجاتوهات والتورتات والفطائر.

القدرة الإنتاجية

كما اشتمل المعرض أيضًا على منتجات مصنعات الورش، مما يعكس تنوع وقدرة الشركة الإنتاجية.

و أشاد الوزير والمحافظ بجودة المنتجات وتنوعها، مشيرين إلى أن مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا يعد نموذجًا متميزًا لتقديم منتجات عالية الجودة.

تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.

كما أثنى المسؤولون على جهود العاملين في تطوير المنتجات وتحقيق التميز في عمليات الإنتاج والتعبئة.

وأكدوا أهمية استمرار الابتكار والتوسع في المنتجات بما يخدم الأسواق المحلية ويعزز فرص التصدير.

معاير الجودة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المعرض يعكس قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

فيما أشاد اللواء أشرف الجندي بدور المخبز في تعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة وتوفير منتجات تناسب مختلف الفئات.

وأعرب عن فخره بالشركات الوطنية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التموين يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أن المخبز يعد نموذجًا يُحتذى به في كفاءة الإنتاج وضمان جودة الخبز.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على تعزيز قدرات المخابز الحكومية بما يضمن توفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية.

كما أكد أن مثل هذه الجولات الميدانية تأتي لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء في خدمة المواطن.