رئيس حزب الشعب الديموقراطي عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: لا سيف مشهر للاتهام دائما

علق خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي، على استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "716 شهادة ميلاد جديدة وقبلة حياة جديدة يرسلها ويعطيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم ولأسرهم ومجتمعهم".

وأضاف «فؤاد»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: "القرار رسالة قوية جدا مفادها أنه لا يوجد اتهام أو عقوبة دائمة ولا يوجد سيف مشهر للاتهام دائما، فالرحمة والعدالة والرفق وإعطاء الفرصة مقترنة دائما بقرارات الرئيس السيسي الذي يبرهن دائما على حبه لبلاده وشعبه".

وتابع: "الرئيس يتعامل معاملة الأب أو الأخ الذي يرحم ويتدخل لإنقاذ الوطن بقوة، وفي نفس الوقت يساهم في إعطاء الفرصة وفتح الباب واسعا أمام أن تكون هناك فرص جديدة لكل مواطن".

وواصل: "ليس هناك اتهام دائما، وإنما هناك فرص عديدة، والرئيس السيسي يقرن الفعل بالعمل والقول بالفعل، وهذا ما نراه اليوم في هذا القرار".