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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات الشرب لمتابعة الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل والصيانة

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية التي تبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر لكل ثانية ومحطة مياه الدموكي الارتوازي التي تبلغ طاقتها التصميمية 6400 متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه ادفا المدمجة التي تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية.

يأتي ذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه حيث تم رفع عينات فورية من مصادر المياه بالمحطات لإجراء التحليلات المعملية عليها للاطمئنان على المياه التي يتم ضخها للمواطنين هذا بالإضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

جدير بالذكر انه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة والمهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة وسط لمياه الشرب والمهندس فكرى حماد رئيس منطقة وسط للصرف الصحي والمهندس محمد حسنى رئيس فرع مياه سوهاج.

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