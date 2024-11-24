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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي جباليا والنصيرات

قصف للاحتلال الإسرائيلي
قصف للاحتلال الإسرائيلي
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أستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم /الأحد/ في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي جباليا والنصيرات، شمال ووسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد وإصابة فلسطينيين، جراء إطلاق آليات الاحتلال الرصاص الحي صوبهم، أثناء محاولتهم الخروج من مخيم جباليا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل في حي الرحمة غرب مخيم النصيرات، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في النصيرات؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، كان يحاول صيانة سطح منزله، لمنع تسريب مياه الأمطار.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و176 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

استشهد قصف للاحتلال الإسرائيلي مخيمي جباليا والنصيرات غزة