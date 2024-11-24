استئناف مطروح تؤيد حبس "أحمد فلوكس" مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 10 آلاف جنيه

أيدت محكمة استئناف جنايات مطروح برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، وبعضوية وبعضوية المستشار أحمد محمد حلوسة، والمستشار طاهر نبيل النحاس، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني، حكم الحبس الصادر ضد المتهم أحمد فلوكس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 13886 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مطروح بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وترجع أحداث القضية عندما تلقت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، إخطارا من ضباط قسم شرطة مطروح يفيد بضبط المتهم على ذمة إحدى القضايا وبحوزته مخدر الحشيش بغرض التعاطي.

كشفت التحقيقات، أنه نفاذا للحكم الصادر على المتهم أحمد فلوكس، في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، وعقب انتقال قوة أمنية إلى مكان تواجده داخل إحدي القرى السياحية بالساحل الشمالي الغربي، وبضبطه وقائيا عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها عدد من السجائر ومنها سجارة تحوي مخدر الحشيش، وأقر بحيازته لها للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى المحكمة.