نادي مسار يحصد جائزة اللعب النظيف في دوري إفريقيا للسيدات

فاز نادي مسار لكرة القدم النسائية بجائزة اللعب النظيف في رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النسائية "الكاف"، على صفحته الرسمية ، أن نادي مسار جسّد بجانب المنافسة القوية، قيم الاحترام والانضباط، ليحصل على جائزة اللعب النظيف.

وأستكمل، أثبتت اللاعبات المصريات أن الروح الرياضية والعمل الجماعي يُمكن أن يتماشى مع الطموح للفوز، مُقدمات بذلك مثالًا يُحتذى به لجميع الأندية.

وقد حقق نادي مسار المصري، في أول مشاركة له في رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، إنجازًا مذهلًا بفوزه على نادي إيدو كوينز النيجيري، في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي حُسمت بركلات الترجيح، وانتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي 0-0 خلال الوقت الأصلي، قبل أن يتفوق نادي مسار بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، ليحصد الميدالية البرونزية.

يملك هذا الإنجاز أهمية خاصة لنادي مسار، حيث حقق المركز الثالث في أول مشاركة له في البطولة القارية. كما أثبت النادي المصري بوصوله إلى المركز الثالث جدارته وقوته، وأظهر أنه سيكون منافسًا قويًا في النسخ المقبلة للمنافسة.

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