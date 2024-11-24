حبيبة صبري تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024

فازت حارسة مرمى نادي مسار حبيبة صبري، بجائزة أفضل حارس مرمى ضمن جوائز الأداء الفردي للاعبات دوري أبطال إفريقيا .

وأكدت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النسائية "الكاف" أن حبيبة صبري خطفت الأنظار في المنافسة، على الرغم من عدم تأهل ناديها إلى النهائي، حيث كانت تصدياتها المُذهلة وثباتها في المباريات، وراء منح فريقها القوة لمواجهة منافسين أقوياء، سمح هدوؤها وقدرتها على التصدي للهجمات بشكل مُميز لنيلها لقب أفضل حارسة مرمى في البطولة.

وقد حقق نادي مسار ، في أول مشاركة له في رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، إنجازًا مذهلًا بفوزه على نادي إيدو كوينز النيجيري، في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي حُسمت بركلات الترجيح، وانتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي 0-0 خلال الوقت الأصلي، قبل أن يتفوق نادي مسار بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، ليحصد الميدالية البرونزية.

يملك هذا الإنجاز أهمية خاصة لنادي مسار، حيث حقق المركز الثالث في أول مشاركة له في البطولة القارية. كما أثبت النادي المصري بوصوله إلى المركز الثالث جدارته وقوته، وأظهر أنه سيكون منافسًا قويًا في النسخ المقبلة للمنافسة.

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