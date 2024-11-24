محافظ بني سويف يشهد إجراء قرعة اختيار 356 حاجا للموسم المقبل

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،مراسم إجراء قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف لعام 1446هـ/2025 م،و التي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف ،وفي حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية

وقد أُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ،في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم ،وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،وعددهم 356 فائزاً وفائزة (352 بالأقسام+4 كبار سن)،"بجانب احتياطي بنسبة 50% لعدد 178 متقدماً ، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 1163 مواطناً ومواطنة تقدموا للقرعة

أسفرت القرعة عن اختيار(100 أساسي+51 احتياطي)لمركز وبندر وشرق بني سويف ، و(52 أساسي +26 احتياطي)لمركز ومدينة الفشن ،و(43 أساسي+22 احتياطي ) لمركز ومدينة الواسطى، و(38 أساسي+19احتياطي) لمركز ومدينة اهناسيا، و(46 أساسي+ 23 احتياطي) لمركز ومدينة ببا، و(30 أساسي+15 احتياطي ) لمركز ومدينة سمسطا، و(43 أساسي+ 22 احتياطي) لمركز ومدينة ناصر

وهنأ المحافظ الفائزين والفائزات في هذه القرعة ، التي يعتبرها من أنجح الفعاليات التي تشرف على تنظيمها وزارة الداخلية لما تتميز به من انضباط والتزام،مؤكداً ثقته في أن يكون الحجاج واجهة وسفراء لمصر، خلال أداء هذا الركن الجليل،وحملهم أمانة الدعاء بدعوة صادقة من أقدس بقاع الأرض أن يحفظ مصرنا من كل مكروه أوسوء،وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار سائلا المولى،أن يمن على الجميع بحج مبرور ،ومتمنيا التوفيق في قادم الأيام لمن يحالفه التوفيق هذا العام

فيما نقل مدير الأمن تحيات وتهنئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحجاج والحاضرين،مشيرا إلى حرص واهتمام أجهزة الوزارة بموسم الحج هذا العام بدءاً من التقدم بالطلبات لأداء ركن الحج وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله،مؤكدا تضافر الجهود لتحقيق كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير على حجاج القرعة في أداء مناسك تلك الفريضة