الإسعاف الإسرائيلي: مصابون في منطقة بيتاح تكفا شرق تل أبيب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط عدد من المصابين في منطقة بيتاح تكفا شرق تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نشوب حريق كبير وتضرر منزل بشكل مباشر جراء سقوط صواريخ من لبنان على شرق تل أبيب.

و توقفت حركة الطيران في مطار بن جوريون شرق تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

واعلن الجيش الاسرائيلي رصد إطلاق 25 صاروخاً من لبنان باتجاه منطقة معالوت منذ فجر الأحد.

كما أضاف الجيش أنه رصد 30 صاروخاً آخر من لبنان استهدفت منطقتي الجليل الأعلى والغربي، مشيراً إلى أنه اعترض بعضها.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مئات الآلاف من الإسرائيليين توجهوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل إثر إطلاق الصواريخ من لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الأولى قاعدة بحرية إسرائيلية في الجنوب، بالإضافة إلى قصف "هدف عسكري" في مدينة تل أبيب باستخدام صواريخ ومسيّرات.