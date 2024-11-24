محافظ بني سويف يتفقد مدرسة STEM.. ويؤكد: نموذج مميز لدعم الابتكار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العملية التعليمية بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، حيث رافقه: الدكتورة أمل هواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد جابر رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف، وعدد من القيادات التعليمية، بالإضافة إلى مديرة المدرسة سعادالدفتار.

بدأ المحافظ جولته داخل المدرسة بتفقد الفصول الدراسية، حيث تابع عن كثب أساليب التدريس القائمة على تنمية التفكير الإبداعي وحل المشكلات لدى الطلاب، متفقدا المعامل العلمية المتطورة، حيث شاهد فيها نماذج من المشروعات البحثية التي ينفذها الطلاب، والتي تتناول حلولاً مبتكرة لتحديات مجتمعية وبيئية.

تبادل المحافظ الحديث مع الطلاب، مستفسراً عن تفاصيل مشروعاتهم العلمية وآليات تنفيذها، وأبدى إعجابه بقدرتهم على التفكير خارج الصندوق وتوظيف المعرفة العلمية في تطبيقات عملية، و ناقشهم حول أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا لهم أن الدولة تضع دعم الموهوبين والمتفوقين علميا وفي كافة المجالات على رأس أولوياتها.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تحفيز الطلاب وتشجيعهم على مواصلة رحلتهم في العلم والابتكار، مشيراً إلى أن مدارس STEM تمثل نموذجاً تعليمياً متقدماً يسهم في إعداد جيل من العلماء والمبدعين القادرين على قيادة المستقبل، مؤكدا أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المدرسة من معامل وتجهيزات علمية.

وأكد محافظ بني سويف أن مدارس STEM تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم وتعزيز قدرات الشباب المصري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة بدعم هذه المنظومة التعليمية الواعدة.

يذكر أن مدرسة STEM بني سويف هي واحدة من 19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، حيث تهدف هذه المدارس إلى تعليم الطلاب من خلال مناهج تعتمد على البحث والتجريب، حيث يتم إعدادهم لتطبيق حلول مبتكرة للتحديات المختلفة في مجالات البيئة والطاقة والصحة وغيرها.