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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لتبادل الألفاظ الخارجة.. حبس الشيخ محمد أبوبكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه

ميار الببلاوي والشيخ
ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
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قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.

تبادل الألفاظ الخارجة

كشفت التحقيقات، أن الشيخ محمد أبو بكر متهم بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوي علانية، من خلال نشر مقطع مصور على حسابه الشخصي، تضمّن عبارات خادشة وطعنًا في عرضها وسمعة عائلتها، إلى جانب الإساءة للقيم والمبادئ الأسرية، كما وجهت له اتهامات بإزعاجها ومضايقتها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وفي المقابل، أشارت التحقيقات إلى أن الفنانة ميار الببلاوي قامت هي الأخرى بسب وقذف الشيخ محمد أبو بكر علانية، من خلال نشر مقطع مصور على حسابها بموقع "فيسبوك"، يحتوي على عبارات مسيئة تمس اعتباره، واتهمت أيضًا بإزعاجه ومضايقته عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال.

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