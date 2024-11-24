ماراثون يقوده الفرعون الصغير ضمن فعاليات "بداية" بالأقصر.. فيديو وصور

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية وآخر للجري بالملابس الفرعونية والاسلامية والقبطية والصعيدية والتراثية، الذي دشنته مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بإدارة إسنا التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف أنشطة وفعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

شارك في فعاليات الماراثون، كلاً من الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المدينة، وأحمد الصراف مدير إدارة إسنا التعليمة، وصباح حلمي مديرة مدرسة الراهبات، وأحمد حسن مدير منطقة آثار إسنا، واولياء أمور طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بإسنا، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

200 طالب وطالبة يشاركون في ماراثون الجري والدراجات البخارية بإسنا

وانطلق الماراثون، تقدمه الطفل آدم مصطفى عبد الرءوف التريكي محمولاً على محفة فرعونية مجسداً شخصية الفرعون الصغير، من أمام مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، وصولا إلى معبد خنوم بمدينة إسنا على المسار السياحي، والعودة مرة أخرى لنقطة الانطلاق، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من طلاب المدرسة وأولياء الأمور، وحرص الطلاب أثناء المسيرة سيرا على الأقدام من أمام المدرسة مرورا بشارع البحر، على رفع أعلام مصر، كما تم تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الماراثون وتوزيع جوائز عليهم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

وشهد الماراثون إجراءات أمنية مشددة، عززت خلالها قوات الأمن ورجال المرور من تواجدهم في خط سير الماراثون لحماية الطلاب وسلامتهم، وانتهى الماراثون في المواعيد المقررة له.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الماراثون جاء تفعيلا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تم تدشينها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن الرؤية المستقبلية لمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمركز إسنا لبناء جيل سباق في الأعمال الخيرية ومتعاون ويعزز من الإيجابيات.

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