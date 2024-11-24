حزب الريادة: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد عدم نسيان الرئيس للمواطن

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إنّ استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناءً على طلب النيابة العامة شيء جديد، موضحًا، أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة العفو الرئاسي وتم الإفراج عن أكثر من 10 دفعات في مناسبات عدة.

وأضاف «حسنين»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: "الجديد اليوم أن الرئيس السيسي ورغم المشاغل المحيطة بالوطن والمشاغل العالمية المحيطة بالمنطقة، إلا أن الرئيس السيسي لا ينسى أبناءه ولا ينسى المواطن المصري".

وتابع: «النيابة العامة راجعت كشوف الموجودين على قوائم الإرهاب للإفراج ومنح الفرصة لمن أخطأوا في حق الوطن وأنفسهم لمراجعة أنفسهم مرة أخرى، وبناءً على ذلك، كلفت النيابة العامة المحكمة بمجموعة من الأسماء بواقع 716 اسما، وهذا عدد كبير جدا يبعث برسالة مفادها أن الدولة المصرية تعتبر أن الكل حتى من أخطأ ابنا من أبناء هذا الوطن».