رئيس مياه بني سويف: جاهزون لمواجهة موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، إستعداد الشركة التام لمواجهة الأمطار طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وجاهزية جميع المعدات والسيارات وفرق الطوارئ والأزمات بالشركة، للتعامل الفوري مع أي أمطار، حيث تم الدفع بسيارات الكسح، من خلال تمركزات علي مختلف المحاور الرئيسية بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث شهدت محافظة بني سويف تساقط أمطار خفيفة علي بعض مناطق المحافظة.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قد قامت الشركة بإتخاذ الإجراءات والإستعدادات الإستباقية لإستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، منها: (الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار، إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار، تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى.

كما تم تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، رفع درجة التأهب بالخط الساخن ١٢٥ ومراكز خدمة العملاء، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة و الجهات المعنية)، و تتلقي الشركة شكاوي و إستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن ١٢٥ علي مدار ٢٤ ساعة من أي تليفون علي مستوي الفروع .



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