وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس رأس البر.. صور

تفقد ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط اليوم الأحد، مدرستي اللغات الرسمية برأس البر بإدارة عزبة البرج التعليمية وصلاح الدين للغات بإدارة دمياط التعليمية، للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور "ايمن الشهابي" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس.



حضر "عماره" طابور الصباح بمدرسة اللغات برأس البر، موجها بضرورة حصر غياب الحصة الأولى أثناء الطابور، والتأكيد على تواجد معلمي الحصة الأولى أمام صفوفهم في الوقت المحدد.

كما قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية في الفصول الدراسية، حيث تواصل مع الطلاب والطالبات واستمع إلى آرائهم حول العملية التعليمية.

وفي حديثه للطلاب، أكد "عماره" على أهمية الانضباط والاجتهاد بالإضافة إلي التسامح مع بعضهم البعض، مشيرا أن التسامح والمحبة بين الطلاب يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع مدرسي صحي وسعيد موضحاً أنه عندما يتعلم الطلاب احترام بعضهم البعض وتقبل الاختلافات، فإنهم يخلقون بيئة تعاونية وإيجابية تساعدهم على النمو والتطور وتزداد ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التعامل مع التحديات.

وانتقل وكيل الوزارة إلي مدرسة صلاح الدين للغات بإدارة دمياط التعليمية، وتفقد الفصول الدراسية للأطمئنان علي انتظام سير العملية التعليمية.

وخلال تفقد، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل الاشراف المدرسي طوال اليوم الدراسي، وانتشار المشرفين في جميع أرجاء المدرسة لضمان الانضباط ومنع أي سلوكيات غير مرغوبة، مؤكدا علي أهمية دور المدرسة في بناء شخصية الطالب وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها وكيل الوزارة للمدارس المختلفة بدمياط، بهدف الوقوف على سير العملية التعليمية وتذليل أي عقبات تواجهها.