تنفيذ أكبر خطه لرصف الطرق بالقليوبية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إجتماعا تنسيقيا لمتابعة ودفع الأعمال لتنفيذ مشروع خطة الرصف بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بعد إسنادها لشركة المقاولين العرب إحدى أكبر شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط عبر مناقصة محدودة جرى الاعلان عنها وتقدم بها عدد 3 عطاءات، وجرة الترسية على شركة المقاولين العرب باعتبارها أقل سعر من الشركات المتقدمة.

جاء ذلك بحضور المهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس المقاولين العرب والمهندس ياسر عبد العال رئيس قطاع الطرق واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام والاستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس على عودة وكيل وزارة الاسكان والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث سيشمل رصف وتطوير العديد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بجميع مدن القليوبية حيث تم مناقشة اولويات الخطة وجرى التنسيق مع رؤساء المدن لاختيار قطع أراضي لبدء تجهيز التشوينات وانشاء المكاتب الادراية لمهندسي المشروع.

وأكد المحافظ أن اختيار شركة المقاولين العرب لتنفيذ هذا المشروع جاء تقديراً لخبرتها الواسعة وكفاءتها العالية في مجال المقاولات، وحرصاً على ضمان سرعة التنفيذ والجودة العالية في العمل، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية للمواطنين، وتحسين الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة.

تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع خطة الرصف حوالي 340 مليون جنيه، وهو استثمار كبير يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية في المحافظات حيث سيتم الرصف بمدن واحياء المحافظة تحت اشراف اساتذة من كليات الهندسة بجامعة بنها.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق العديد من المردودات الإيجابية على المواطنين، منها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أماناً وسلاسة للحركة المرورية وتقليل تكاليف النقل والصيانة وزيادة قيمة العقارات والأراضي وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

وفي خطوة عملية لتنفيذ هذا المشروع، قام المحافظ يرافقه نخبة من مهندسي شركة المقاولين العرب، بتفقد موقع العمل بشارع بهتيم اسكو، أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة. وقد أكد المحافظ خلال الزيارة على أهمية هذا الشارع في ربط العديد من المناطق الحيوية، وحرص المحافظة على تطويره لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الحركة المرورية."