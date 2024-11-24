اليوم.. مودرن سبورت يبحث عن الانتصار الأول فى الدورى أمام زد

يبحث نادى مودرن سبورت، اليوم الأحد، عن اولى أنتصاراته، فى بطولة الدورى المصرى، عندما يستضيف نظيره زد أف سي، وذلك فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد.

ويستضيف مودرن نظيره زد على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وخاض فريق مودرن مواجهتين فى مسابقة الدورى المصرى، حقق خلالهما التعادل، ولم يقتنص اى فوز منهما.

وكانت المواجهة الأولى عندما استضاف فريق إنبى، وانتهت بالتعادل السلبى بدون اهداف، وذلك على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى.

بينما انتهت الجولة الثانية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، عندما حل ضيفًا على نظيره بتروجيت، وذلك على ملعب "ستاد الكلية الحربية".

كما هو الحال لفريق زد، الذى يسعى لحصد أول ثلاث نقاط، بعد ان فشل فى الجولة الثانية أمام الأهلى، فى المواجهة التى انتهت بالهزيمة بهدف دون رد.

بينما شهدت الجولة الأولى لفريق زد، التعادل السلبى بدون أهداف أمام الجونة.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد نقطتين ، بينما يقع زد فى المركز الـ 14 برصيد نقطة وحيده.