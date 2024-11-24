أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، توقف حركة الطيران في مطار بن جوريون شرق تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

و أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 25 صاروخاً من لبنان باتجاه منطقة معالوت منذ فجر الأحد.

كما أضاف الجيش أنه رصد 30 صاروخاً آخر من لبنان استهدفت منطقتي الجليل الأعلى والغربي، مشيراً إلى أنه اعترض بعضها.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مئات الآلاف من الإسرائيليين توجهوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل إثر إطلاق الصواريخ من لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الأولى قاعدة بحرية إسرائيلية في الجنوب، بالإضافة إلى قصف "هدف عسكري" في مدينة تل أبيب باستخدام صواريخ ومسيّرات.