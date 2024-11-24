رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو لمزيد من التعديلات التشريعية في مجال الاستثمار

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين المعروضة على المجلس، باعتبارها جزء من عملية دعم الاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

وقال الجبلى، إن أى تعديلات تخص الاستثمار بالتأكيد سنوافق عليها، نظرا لأننا نريد تذليل أى معوقات أمام الاستثمار.

وأضاف: بالنسبة للتعديلات بقانون سجل المستوردين، فأرى أنها طبيعية جدا، وكان لابد من إجراؤها من قبل، نظرا لأنها كانت تمثل معوقا أمام الاستثمارات.

وحرص الجبلى، على الترحيب بوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، وتوجيه التحية له على تلك التعديلات المطروحة والتى تعكس مدى فهمه لطبيعة الاستثمار

وقال الجبلى، نتمنى مزيد من التعديلات فى مجال الاستثمار، لأننا نحتاج قفزات فى المرحلة المقبلة فى مجال الاستثمار لتعويض العجز الذى نهانى منه، وبالتالى تحقيق التنمية المطلوبة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: نتمنى مزيد من التعديلات الفترة المقبلة لتحقيق تنمية حقيقية فى مجال الاستثمار.