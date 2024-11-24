سر تصاعد الخلاف بين ويجز ورامي صبري

هاجم الفنان ويجز المطرب رامي صبري، في فيديو نشره علي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب تصريحات المطرب رامي صبري للمرة الثانية عن ويجز، أثناء استضافته في برنامج حبر سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.

بداية الخلاف

علق المطرب رامي صبري أثناء استضافته في لقاء تلفزيوني له منذ فترة طويله، على أداء الفنان ويجز وأكد أنه سيتحدث كمتخصص، وقال صبري أنه لا يفهم كلمات أغانيه، وهناك بعض التشابه فيما بينها، ولكنه يقدم موسيقي جيدة.

رد ويجز على الخلاف الأول

خرج ويجز في مقطع فيديو مصور، وأكد أنه إعتاد الهجوم طوال الوقت، ولا يشغل باله، ولكن سيقوم بالرد على هجوم رامي صبري بشكل محدد، لأن صبري وصف نفسه بالمتخصص.

وتابع ويجز حديثه "كلنا بنعمل أغاني شبه بعض، وكلنا بتقدم ترفيه، وكان لازم تتعب شويه وتعمل بحث عشان تعرف انت بتتكلم عن مين".

واختتم ويجز "أنا بكتب الأغاني وبلحن لنفسي وبعمل كل حاجه، وأنا بالنسبالي لازم تدخل تسمع كل الاغاني متحكمش من أغنية واحدة".

تصاعد الخلاف "كلاكيت تاني مره"

حل الفنان رامي صبري ضيفاً في برنامج"حبر سري"، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

https://youtu.be/g37tJJrMqCI?si=u4nkyhzSOQEoQGaA

وبسؤاله عن ويجز علق "ويجز فنان ناجح هو وكل اللي بيقدموا الفن الراب الفترة دي، وشطار أنهم بيذاكروا ومكملين شغل طول الوقت".

وتابع صبري "ويحز زعلان مني، عشان قولت مش فاهم كلامه، ولحد دلوقتي في حاجات مش بفهمها، وده رأيي وانتوا بتسألوا رأيك إيه يعني اقول براحتي، وانتوا بترجعوا تخدوا الحق مني وتستغربوا كلامي".



ويجز يفتح النار

علق ويجز علي تصريحات الفنان رامي صبري، وظهر بمقطع فيديو وفتح النار علي الفنان رامي صبري.

وجه ويجز رساله إلى الفنان رامي صبري "هو فاكر إنه المفروض يطلع يهاجم واحنا نسكت ومنتكلمش، وإننا لازم نتعب ونشتغل علي نفسنا عشان نوصل للي هو فيه، مع إن الحقيقة إحنا معديينك بكتير، انت رقم ١٩ يا رامي".

وأعرب ويجز عن اندهاشه قائلاً"كل ما تقعد في البيت اربع أو خمس شهور تطلع تتكلم عن الراب، امال هتتكلم عن شغلك امتي".