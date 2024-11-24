وزير الخارجية لـ ولي عهد الكويت: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

استهل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، زيارته إلى دولة الكويت اليوم الأحد، بلقاء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة الكويت وولي العهد، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والكويت.

كما أشار إلى توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات وتطويرها إلى آفاق أرحب، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وزيادة وتيرته في كافة المجالات.

وأوضح الوزير عبد العاطي، حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد الأطر المؤسسية الثنائية بين البلدين، بما يساهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الكويت، مشيرًا إلى ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير استعداد مصر لتقديم خبراتها في مجال مشروعات البنية التحتية لدعم جهود التنمية في الكويت، مشددًا على دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

1000014188

1000014189

1000014186