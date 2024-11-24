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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حريق نشب بمصنع للورق بالقناطر الخيرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 3 أشخاص في حريق نشب بمصنع للورق بالقناطر الخيرية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء  فيما تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها  للسيطرة على الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ  بنشوب حريق بمصنع ورق بالقناطر الخيرية على مساحة 2000 متر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجري الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، جاري السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

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