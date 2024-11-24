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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد يعقوب: تطبيق «إنستا باي» نقلة في تعامل المواطن مع الخدمات البنكية

تطبيق «إنستا باي»
تطبيق «إنستا باي»
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قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن تطبيق «إنستا باي» للتحويلات المالية أحدث نقلة في كيفية تعامل المواطن المصري مع الخدمات البنكية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن التسهيلات التي يقدمها التطبيق والتحديثات المتطورة والمستمرة تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة لتسهيل حياة المواطنين، وتقديم كل ما يتعلق بالخدمات المالية أو الخدمات الحكومية بشكل رقمي ومبسط.

وتابع، أن التطبيق يضم معاملات 37 بنكا، بجانب المحافظ الإلكترونية، مشيرًا، إلى أنّ الحد الأقصى لإجمالي المعاملات في اليوم 120 ألف جنيه عبير التطبيق.

تطبيق إنستا باي الخدمات البنكية المحافظ الالكترونية