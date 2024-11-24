جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان تجاه تل أبيب

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل واعتراض بعضها، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون اللبناني أن حزب الله نفذ هجومًا جويًا باستخدام سرب من الطائرات المسيرة على تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في "بوابة العمرا" عند أطراف مدينة الخيام الجنوبية. وأوضح الحزب أن الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله استهدافه لدبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه غرب بلدة "شمع" في قضاء صور، مما أدى إلى تدمير الدبابة ومقتل أو إصابة طاقمها.

وفي بيان آخر، أفاد الحزب بأنه قصف تجمعًا للجنود الإسرائيليين شرق مدينة الخيام.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3670 لبنانيًا وإصابة 15,413 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية. وفي وقت لاحق، استشهد 20 لبنانيًا وأصيب العشرات جراء قصف الجيش الإسرائيلي لبلدة شمسطار في بعلبك، بينما استهدفت غارات إسرائيلية بلدتي كفررمان ويحمر الشقيف في النبطية.