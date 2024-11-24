أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 11 بلدة في زابوروجيا آخر 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، اليوم /الأحد/، أن الجيش الروسي قصف 11 بلدة تابعة للإقليم في آخر 24 ساعة.



وقال فيدوروف ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ" نفذت القوات الروسية ثلاث غارات جوية على بلدة تيميريفكا وهاجمت 33 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات بلدات لوبكوف وهوليابولي وشيرباكي ونوفواندريفكا ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وبيلوهيريا ونوفوداريفكا واستهدفت 14 ضربة من قاذفات الصواريخ المتعددة بلدات لوبكوف ونوفودانيليفكا ونوفوداريفكا واستهدفت 94 ضربة مدفعية مناطق لوبكوف وهوليابولي وأوريكيف وشيرباكي ونوفواندريفكا ومالا توكماشكا وبيلوهيريا ونوفوداريفكا".

وأضاف المسئول الأوكراني أن هناك تسعة تقارير تحدثت عن أضرار لحقت بالمباني السكنية ومرافق البنية التحتية.