المجاعة تنتشر بشدة في جميع أرجاء غزة.. والأمم المتحدة تحذر

حذرت الأمم المتحدة من أن معظم مخابز قطاع غزة أغلقت أبوابها، وأن البقية على وشك الإغلاق بسبب الافتقار الحاد للمواد الغذائية اللازمة، لتأمين رغيف الخبز بسبب تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا بعنوان: «المجاعة تنتشر بشدة في كل أرجاء قطاع غزة.. والأمم المتحدة تحذر من تزايد إغلاق المخابز».

وذكر أحد أهالي القطاع، أنه يأتي يوميًا للمخبز من الساعة الثامنة مساءً وحتى صباح اليوم التالي لكي يحصل على ربطة خبز، لكنه لا يستطيع الحصول عليها، إذ يطلب أولاده منه رغيف خبز ولا يمكنه توفيره بسبب الزحام الشديد.

وقال مواطن آخر من قطاع غزة، إنه يأتي إلى المخبز على أمل الحصول على الخبز، بسبب عدم وجوده عند الناس، ما سبب مجاعة في القطاع، مشيرًا، إلى أنه أصبح يفتقر إلى كل أنواع الغذاء بما في ذلك الخبز.