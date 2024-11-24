ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب

صاروخ موجه لشمال
صاروخ موجه لشمال إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن إعلام إسرائيلي، سقوط صاروخ في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب.

وفي سياق متصل، أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم، عن إصابة شخص جراء سقوط صاروخ في منطقة معالوت بالجليل الغربي شمال إسرائيل، كما أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بتعرض مصنع في المنطقة لأضرار مباشرة.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 25 صاروخاً من لبنان باتجاه منطقة معالوت منذ فجر الأحد. كما أضاف الجيش أنه رصد 30 صاروخاً آخر من لبنان استهدفت منطقتي الجليل الأعلى والغربي، مشيراً إلى أنه اعترض بعضها.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مئات الآلاف من الإسرائيليين توجهوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل إثر إطلاق الصواريخ من لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الأولى قاعدة بحرية إسرائيلية في الجنوب، بالإضافة إلى قصف "هدف عسكري" في مدينة تل أبيب باستخدام صواريخ ومسيّرات.

سقوط صاروخ منطقة إلعاد تل أبيب الإسعاف الإسرائيلية