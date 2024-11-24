أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن إعلام إسرائيلي، سقوط صاروخ في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب.

وفي سياق متصل، أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم، عن إصابة شخص جراء سقوط صاروخ في منطقة معالوت بالجليل الغربي شمال إسرائيل، كما أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بتعرض مصنع في المنطقة لأضرار مباشرة.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 25 صاروخاً من لبنان باتجاه منطقة معالوت منذ فجر الأحد. كما أضاف الجيش أنه رصد 30 صاروخاً آخر من لبنان استهدفت منطقتي الجليل الأعلى والغربي، مشيراً إلى أنه اعترض بعضها.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مئات الآلاف من الإسرائيليين توجهوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل إثر إطلاق الصواريخ من لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الأولى قاعدة بحرية إسرائيلية في الجنوب، بالإضافة إلى قصف "هدف عسكري" في مدينة تل أبيب باستخدام صواريخ ومسيّرات.