تنفيذ 65 قرار غلق وتشميع للمنشآت التجارية والمحال المخالفة بالعبور

صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 40 قرار غلق وتشميع بالحي التاسع، ورفع الإشغالات والتعديات للمنشآت والمحال التجارية، والتى تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ولاشتراطات الدفاع المدني.

كما تم تنفيذ عدد 25 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالحي الأول، واستكملت الحملة أعمالها برفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بمحيط المراكز التجارية بحي الشباب.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، استمرار الحملات التفتيشية للمحال التجارية والمنشآت التجارية على مستوى المدينة، والمتابعة اليومية ورفع الإشغالات التى تعوق الطريق، موجهاً الإدارات المعنية بضرورة تنفيذ تلك الحملات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

وطالب أصحاب المحال العامة والتجارية، بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدينة، مع استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دورى للقضاء على كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة.

جدير بالذكر أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس علاء حماد، نائب رئيس جهاز العبور للتنمية، وتحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق وشرطة التعمير.