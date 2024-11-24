الأنبا زوسيما يترأس عشية رحيل القديس مارمينا بكنيسة صول

صلى الأنبا زوسيما مساء أمس، عشية ذكري رحيل القديس العظيم مارمينا العجائبي، بكنيسة الشهيدين مارجرجس ومارمينا بصول احدي المدن التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، بحضور الآباء كهنة الكنيسة.

بدأت الصلوات برفع بخور عشية، حيث شارك الآباء الكهنة في تطييب رفات الشهيد العظيم مارمينا، كما قاموا جميعًا بتنظيم الزفة والتمجيد، احتفالًا بهذه المناسبة الروحية العظيمة.

تُعد هذه المناسبة فرصة للمؤمنين للتعبير عن محبتهم للقديس مارمينا العجائبي، الذي يُعتبر رمزًا للإيمان والشجاعة في مواجهة الاضطهاد.

كما تأتي هذه الصلوات في ١٤هاتور ١٧٤١ للسنه القبطية -٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ للسنه الميلادية وسط أجواء من الروحانية والتضرع للمؤمنين.

تجسد هذه المناسبة الروحية إحياءً لذكرى رحيل القديس مارمينا، الذي لا يزال يُلهم الكثيرين بإيمانه العميق ومعجزاته التي تمت بشفاعته.